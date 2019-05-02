毒品汙染擴散 英國鄉間淡水蝦竟驗出古柯鹼

2019-05-02 21:15

〔中央社〕研究學者今天揭露，他們在英國偏遠鄉間採集的淡水蝦樣本，全都檢驗出古柯鹼，也廣泛存在K他命等其他毒品。

倫敦國王學院（King's College London）科學家與索夫克大學（University of Suffolk）攜手，從務農的索夫克郡各地15處採集樣本後，獲得這項「驚人」發現。

索夫克大學研究人員布里（Nic Bury）說：「不論在水生動物發現古柯鹼對索夫克來說是不是問題，或在英國與海外更大範圍出現此現象，都需投入更多研究。」

這項刊登在「國際環境」（Environment International）期刊的研究，檢視淡水蝦體內多種「微汙染物」含量。

研究表示，「所有檢驗樣本都發現古柯鹼，採集的樣本蝦也普遍含有諸如K他命等非法毒品、殺蟲劑與藥物。」

倫敦國王學院的研究報告第一作者米勒（Thomas Miller）說，雖然「濃度低」，但這些化合物「可能危害到野生動物」。

米勒的同事巴隆（Leon Barron）稱，在野生動物身上頻繁發現違禁藥物「令人訝異」。

他進一步表示：「我們可能會預期在諸如倫敦等都會區發現這些東西，但不是在更小也更偏遠的集水區。」

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