驚！父親將愛女遺體捐作醫學研究 結果被黑市賣掉...

美國一名爸爸將愛女遺體捐贈給伊利諾州生物學資源中心（Biological Resource Center of Illinois），希望能做為醫學研究，孰料該中心竟是「屍體黑市經銷商」。伊利諾州生物學資源中心原址，目前已關門大吉。（圖擷自Google地圖）

2019-05-01 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕令人髮指！美國爸爸布奇（John Butsch）的26歲女兒亞歷山大（Alexandria）先前突然猝逝，布奇心碎之餘決定將愛女遺體捐贈給芝加哥附近的伊利諾州生物學資源中心（Biological Resource Center of Illinois），孰料該中心竟是「屍體黑市經銷商」，他女兒的遺體可能有部分已被賣掉。

據《福斯新聞》報導，布奇捐出女兒遺體後，生物學中心曾交還一些骨灰給他，不過沒過幾個月FBI就突襲並強迫關閉該中心，期間發現了布奇愛女的大部分遺體，後來轉移到底特律的FBI據點保管。

布奇傷心地說，如果女兒的遺體還留有絕大部分，那麼他收到的骨灰就不可能是亞歷山大的，他希望當局能夠幫忙將愛女的遺體交還回來。

涉嫌經營該中心的兩名男子，多年來向家屬謊稱會把捐贈的遺體用於醫學研究，孰料卻把感染愛滋病、敗血症和肝炎等疾病的遺體部分器官出售營利，目前兩人已被起訴，預定於6月開庭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/