傳有「可疑行李」！ 蘇格蘭格拉斯哥機場停飛40分鐘

2019-04-30 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭格拉斯哥機場（Glasgow International Airport）一架易捷航空（easyJet）的班機，驚傳有「可疑行李」，警方針對該航班乘客進行調查，並一度暫停所有航班起降。跑道關閉將近40分鐘後，現已重新開放，目前當局並未透露更多細節。

綜合外媒報導，英國當地時間上午10點25分（台灣時間下午5點25分），易捷航空一個航班降落於英國蘇格蘭格拉斯哥機場後，機組人員向機場通報有「安全警報」，當局隨後關閉飛機跑道，進行調查。

根據現場目擊者表示，該航班安全著陸，沒有發生任何事故。乘客下飛機後，被警方帶往一個空的登機門調查。跑道被關閉近一小時後，於當地時間上午11點（台灣時間下午6點）左右恢復使用，但警察仍在現場。

警方並未透露更多消息，易捷航空發言人表示：「因為額外的安全檢查，乘客被延後下飛機，這純粹只是預防措施，我們感謝所有乘客的配合。」

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