最年輕的政治犯！ 班禪喇嘛轉世靈童至今仍下落不明

2019-04-30 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕在藏傳佛教裡，除了我們所熟知的達賴喇嘛之外，還有另一位重要的人物──「班禪喇嘛」，而在藏傳佛教裡，達賴喇嘛和班禪喇嘛會相互協助指認彼此的轉世靈童。然而，在第十世班禪額爾德尼圓寂之後，第十四世達賴喇嘛所指認的轉世靈童根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）卻在六歲時被中國政府抓走，成為最年輕的政治犯，經過了24年後仍然下落不明。

根據BBC的報導，1995年5月14日，達賴喇嘛在印度宣布，根敦確吉尼瑪為第十世班禪喇嘛的轉世靈童，然而，中國政府隨即帶走根敦確吉尼瑪及其家人，自1995年5月17日之後，他便未曾出現在公眾視野之下。

BBC指出，2000年10月時，時任英國外交部長羅賓庫克（Robin Cook）表示，「每次向中國政府問及根敦確吉尼瑪的問題時，中國官方僅表示，他身體健康、被照顧得很好，而他的父母則不願面對國際媒體。」而在今年的4月，達賴喇嘛則表示，根敦確吉尼瑪目前過著正常的生活，並接受正常的教育。

近日，達賴喇嘛的身體狀況一直備受外界關注，而他曾在3月時向路透社表示，他的繼任人有可能出現在印度，假若未來出現兩名喇嘛，一名由自由國家所指認，另一名則由中國政府指認，沒有人會相信與尊敬中國的那位達賴喇嘛。

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