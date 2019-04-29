「讓西班牙再次偉大」極右派首次挺進國會

2019-04-29 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙結束周日（28日）的國會大選，據開票結果，執政黨社會黨（PSOE）獲得3成票數的最高支持度，另外值得注意的是，這次極右派「聲音黨」（Vox）首度挺進國會殿堂，聲音黨的黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）還表示，他們已兌現「讓西班牙再次偉大」的承諾。

綜合外媒報導，這次是西班牙4年內的第3次大選，投票率高達75.8%，遠高於2年前的66.5%，也是2008年來投票率最高的一次。這次選舉社會黨雖贏得最多選票，不過由於未取得絕對多數，因此可能會組聯合政府。

另外，備受外界關注的是，這次的投票結果可能會將西班牙推向國會分化的局面。自2015年終結長久以來的兩黨輪流執政，再加上現在反加泰隆尼亞的勢力興起，恐加速政局不穩的情勢。這次極右翼的聲音黨靠著反加泰隆尼亞獨立拿下24席，成為國會的第5大黨，這是西班牙終結佛朗哥（Franco）獨裁統治的40多年來，極右翼政黨首次進軍國會。

至於加泰隆尼亞獨派所屬的各政黨在這次選舉也有斬獲，總共有5人當選進入國會，包括加泰隆尼亞自治區前副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）、魯爾（Josep Rull）、桑傑士（Jordi Sanchez）、圖魯（Jordi Turull）和梅瓦（Raul Romeva）。

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