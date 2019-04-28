西國會大選膠著 極右派突起

2019-04-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕西班牙近年最為激烈的國會大選廿八日登場，將選出眾議院全部三五○席，以及參議院二六六席中的二○八席。民調顯示，仍有約四成二的民眾投票意向未定，但預計無任何政黨可直接取得過半數，最後料由最高票數政黨籌組聯合政府，不排除拖延數月才能推舉出新任總理。值得注意的是，極右派「聲音黨」（Vox）繼去年底挺進安達魯西亞省議會後，此次更可望自西班牙民主化以來，首度進軍國會殿堂。

極右派可望進軍國會殿堂

西國政壇在二○一五年國會大選後，打破中右派「人民黨」（PP）及中左派「社會黨」（PSOE）分庭抗禮的局面。由於當年籌組聯合政府陷入僵局，遂於隔年再行大選，最後由人民黨組閣。然而，人民黨又在一八年捲入貪腐醜聞，遭社會黨發起內閣不信任案倒閣成功，改由社會黨黨魁桑切斯出任總理。孰料，在社會黨僅握有國會廿四％席次情況下，桑切斯提出的預算案在二月遭國會否決，迫使其宣布解散國會、提前大選。

西國第一大報「國家報」（El Pais）民調顯示，無一政黨將會過半，五個主要政黨都有機會參與籌組聯合政府。其中，總理桑切斯的社會黨可望獲得卅％選票；人民黨得票料達廿％；中右派公民黨（Ciudadanos）及極左派我們可以聯盟（Podemos），預估得票分別為十五％及十四％；極右派聲音黨也被看好拿下十一％選票。然而，直至投票前，多數政黨領袖都未對選後如何結盟，做出明確承諾。

加獨問題 成各黨選戰焦點

此次大選主要焦點為國家認同與價值觀，加泰隆尼亞獨立問題更是各方交戰議題之一，經濟問題反而退居其次。事實上，成立於一三年的聲音黨即曾批評，願意與加泰隆尼亞分離主義者協商的總理桑切斯為「國家敵人」；黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）更揚言，掌權後將「接管」加泰自治區，並對支持獨立的政黨下禁令。該黨對於墮胎、穆斯林非法移民、同性婚姻及女性運動等，也都抱持強硬的反對立場。阿巴斯卡靠著社交網路與集會造勢進行選戰，顯然是複製美國總統川普與巴西總統波索納羅的競選戰術。

西國大選可能出現三套劇本

華盛頓郵報分析，西國大選可能出現三套劇本，其一為社會黨與我們可以聯盟合作，再拉攏地方小黨，特別是來自加泰地區分離主義政黨的支持，但加泰政黨勢必提出條件，恐使桑切斯進一步遭右派譴責為叛徒。第二個可能性為社會黨與公民黨結盟，在政策上平衡兩黨的左右訴求，但公民黨黨魁李維拉（Albert Rivera）已表明無意與桑切斯結盟。第三是人民黨、公民黨、聲音黨攜手執政，複製三黨年初在安達魯西亞省籌組政府的合作模式。

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