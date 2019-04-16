國會多1席 芬蘭左派組閣

2019-04-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕芬蘭十四日舉行國會選舉，十五日公布的計票結果顯示，中間偏左的在野黨「社會民主黨」，以一席之差險勝極右派「芬蘭人黨」，成功奪得組閣權，社民黨黨魁李納（Antti Rinne）已著手籌組聯合政府，成為芬蘭暌違十六年的左派總理。然而，由於各大黨席次相近，且社民黨與芬蘭人黨有「價值理念」衝突，與第三大黨「國家聯合黨」對撙節政策的看法也不同，組閣談判恐困難重重。

芬蘭本屆大選共有十九個政黨、兩千五百名候選人角逐兩百席，投票率七十二％，略高於上屆大選（二○一五年）的七十．一％。開票結果顯示，社民黨贏得四十席（得票率十七．七％），芬蘭人黨卅九席（得票率十七．五％），國家聯合黨卅八席（得票率十七％），現任總理席比拉（Juha Sipila）所屬的中間偏右「中間黨」為卅一席（得票率十三．八％）。席比拉坦承，中間黨為本屆選舉「最大輸家」。

社民黨主打「放寬撙節」政策，憑藉選民對現任政府厲行撙節的反彈，成功躍居國會第一大黨。滿頭白髮、長相嚴肅、現年五十六歲的黨魁李納，以火爆形象聞名，從政前曾擔任親白領階層的芬蘭專業和管理人員工會（PRO）主席，在談判桌上經常不惜以發動罷工的強硬態度奉陪對手到底，也被稱為「勞動市場界的硬漢」。

芬蘭人黨在本屆大選得票率驟升，從上屆的十七席跳升至逾兩倍的卅九席。芬蘭人黨黨魁哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）十四日晚間告訴支持者，該黨表現出乎他的預期。芬蘭人黨在選前強打「反移民牌」，喊出「投票捍衛邊界」口號，譏諷他黨對氣候變遷的關注是「氣候歇斯底里」，成功爭取到年輕選民、民族主義者的青睞。

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