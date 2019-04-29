斯里蘭卡通緝令鬧大烏龍 「百大傑出女性」被當恐攻嫌犯

2019-04-29 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前，斯里蘭卡的連環爆炸造成超過250人身亡，震撼全球。警方近日公布了6名嫌疑犯的照片，其中竟把一名美國穆斯林女子的照片誤植為嫌疑犯。該女子是一名穆斯林活動家，曾入選英國BBC評選出的100名傑出女性。事後，當局已向該名女大生道歉。

綜合外媒報導，就讀美國布朗大學的女大生馬吉德（Amara Majeed）25日在臉書發文表示，「哈囉大家！今天早上我被斯里蘭卡政府誤認為斯里蘭卡復活節恐攻嫌犯之一，這完全是錯誤的！坦白說，考量到穆斯林社區已經受到監視議題的嚴重影響，我不想再遭受更多錯誤指責和審查。請停止將我和這些恐怖攻擊連結在一起。」事發後，當局已經針對照片的誤植向馬吉德道歉。

馬吉德說，當天她起床後，收到35通未接電話，全都是朋友打來想告訴她被誤認成恐攻嫌犯的消息。她表示，這個錯誤嚴重打擾了她與家人的生活，儘管斯里蘭卡當局已經即時糾正，但她深感擔心。

美國伊斯蘭關係理事會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）馬里蘭分會的發言人喬德里（Zainab Chaudry）指出：「並非每個看到原本公告的人都會看見更正後的消息。隨著斯里蘭卡的緊張局勢，恐攻後民眾的無能為力感，很可能將馬吉德與她的家人陷入危險之中。」

馬吉德是斯里蘭卡移民之女，是一名美國穆斯林活動家。2013年她創立「面紗」計畫（The Hijab Project），鼓勵女性勇敢戴上面紗，捍衛自己權益。2014年則寫了一本名為「外國人」的書，希望能改變外界對伊斯蘭教的刻板印象及種種偏見。

2015年她更曾入選英國廣播公司（BBC）評選出的100名傑出女性。她說：「我希望把自己變成自由和平等的精神。人類會死亡，但精神永存。我希望我的精神在我離開人世後，也能永久留存於世。」馬吉德正面積極的行為和恐怖份子截然不同，也讓斯里蘭卡當局此次鬧出的烏龍，更顯諷刺。

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