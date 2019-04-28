日本北海道深夜規模5.6地震 最大震度4級

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本氣象廳數據顯示，日本北海道在今天清晨2時29分（台灣時間清晨1時29分）發生規模5.6、深度110公里的地震，最大震度4級，震央位於十勝地區的南部，預估不會發生海嘯，目前沒有傳出災情。
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