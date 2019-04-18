花蓮6.1強震 日本網友暖心留言讓人超感動！

2019-04-18 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣秀林鄉今天（18日）下午1時1分發生芮氏規模6.1強震，目前傳出北市長安東路、信義區大樓傾斜，其他地區也陸續回報災情。同樣和台灣處於地震帶的日本也很關心此消息，花蓮強震新聞更登上日本雅虎新聞快訊第一則，日本網友留言數高達1000多則，大都在詢問要如何報答台灣對於東日本地震（311大地震）的恩情，讓許多台灣網友看了直呼感動。

今天（18日）下午1點1分發生芮氏規模6.1強震，震央位於花蓮，最高震度達7級，全台都感受到地震威力，中央災害應變中心也已在第一時間成立。花蓮強震的新聞也登上日本雅虎新聞快訊第一則，許多日本網友也相當關心台灣的情況，截至下午4點已湧入超過1600則留言。

其中按讚數最高的留言有「希望台灣不要太嚴重阿，日本的救援要準備出動了，個人對東日本大地震時候的恩情希望能夠回報」、「希望受影響的人不多」、「希望沒很大的災情」、「東日本大震災台灣提供了許多的支援，這次的地震災害希望能夠很少，從心裡衷心期望」，更有許多人詢問要怎麼報答台灣對於東日本地震捐款的恩情。

相關消息傳到PTT後引發網友熱議，許多網友看到日本網友溫暖的留言直呼感動，紛紛留言「台日友好」、「還好沒事 謝謝日本朋友的關心」、「感動 每次都記得 都有點拍謝了...」、「都這麼久了 還在東日本 太感動了」、「謝謝日本 這才是真正的朋友」。

更有網友諷刺地說，「捐日本人家還會感謝 捐中國被拿去做飛彈」、「中國:這不是來了嗎?（戰機聲）」。

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