反疫苗運動影響 全球麻疹病例暴增

2019-04-26 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕網路上一直流傳施打麻疹疫苗會造成副作用與後遺症，造成家長未讓孩童施打疫苗的人數逐年上升，世界衛生組織（WHO）日前報告指出，全球2019年前3個月的麻疹病例較去年同期增加300%，須破除謠言避免疫情擴大。

綜合媒體報導，反疫苗運動（anti-vax movement）聲稱麻疹疫苗會造成孩童自閉症、含有重金屬，而父母為孩童自行決定施打疫苗也未尊重兒童自由選擇權利等多項理由，因此造成誤會及恐慌，降低家長為孩童施打疫苗的意願，尤其是在社群媒體興盛後更加強影響範圍。截至24日，美國2019年的麻疹病例有695人，是2000年美國宣布消滅麻疹以來以來最多病患的一年，超過了2014年的667人。

世界衛生組織指出，從2000年開始，麻疹疫苗至少避免了2000萬人死亡，反疫苗運動是不符合事實根據的謠言，該現象稱為「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）。根據世界衛生組織資料，2016年歐洲約有5200名麻疹患者，2018年暴增超過6萬5000人，造成72人死亡。全世界未施打疫苗與患有麻疹的兒童人數也有上升趨勢，呼籲各國破除謠言。

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