路人中鏢！ 麻疹男傳染給8人

2019-04-24

〔記者林惠琴／台北報導〕「麻」煩大了！衛福部疾管署昨一口氣公布再增十例麻疹，其中五人遭日前公布、在香港轉機感染麻疹的男性所傳染，該男一共傳染給八人，甚至有人路過就中鏢，是今年傳染人數最多的患者，堪稱「超級傳播者」。另腸病毒上週新增一重症，恐怕最快五月進入流行期。

據疾管署資料，香港轉機感染麻疹者為廿多歲男性，新增傳染給五人，分別為三男兩女，包含他用餐的餐廳員工，以及就醫接觸者，但不是醫護人員，而是探病者或陪病者，可能是路過就中鏢；加上先前三例，已傳染給八人。

麻疹可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，疾管署副署長羅一鈞表示，國內多是一人傳染給三至四人，該男傳染給八人，是今年傳染力最強的麻疹患者，可能病毒量較高或症狀較嚴重，提高病毒散布機會。不過，二○一五年免稅店麻疹群聚感染事件，曾有一人傳染給十人的紀錄。

腸病毒增5歲重症童 下月進入流行期

今年國內迄今累計七十四例麻疹，其中四十六例國內感染、廿八例境外移入；目前全台尚有超過三千名麻疹接觸者，將監測至五月八日。

另外，腸病毒新增一例重症，為南部五歲男童，四月上旬陸續反覆高燒、呼吸喘、頭痛、全身紅疹及抖動送醫並住院，後續出現肌抽躍、步履蹣跚及心跳加快等症狀，轉入加護病房，確診腸病毒71型重症，目前病情穩定；同住家人及就讀幼兒園班級尚無疑似症狀者。

羅一鈞指出，目前南部氣候可能較溫暖潮濕，腸病毒疫情升溫趨勢較明顯，預估全台最快五月進入流行期，家長及兒童應落實個人衛生、養成正確勤洗手習慣。

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