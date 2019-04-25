推特用戶年輕、教育程度高 較一般民眾支持民主黨

昨（24）日皮尤研究中心（The Pew Research Center）調查公布，美國推特用戶相比一般大眾較年輕、教育程度較高，更傾向於左派。（路透）

2019-04-25 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體平台推特（Twitter）23日公布今年第一季財報，顯示每月活躍用戶數與公司收入均上升；昨（24）日皮尤研究中心（The Pew Research Center）調查公布，美國推特用戶相比一般大眾較年輕、教育程度較高，更傾向於左派。

據《法新社》報導，皮尤研究中心研究發現，用戶更年輕，更可能認同民主黨，教育程度較高，收入高於一般美國成年人。

研究表示，美國成年人的年齡中位數為47歲。推特用戶的年齡中位數為40歲，比總人口年輕7歲。另外，美國42％的成人推特用戶至少擁有學士學位，比擁有這種教育水平的公眾比例高出11個百分點（31％）。41％的推特用戶家庭收入超過7萬5000美元，比一般人口（32％）高出9個百分點。

研究人員發現，美國所有成年人中認同民主黨的比例為30％，在推特中則有36％的受訪者認同民主黨；只有14％的推特用戶認為他們的政治觀點非常保守，不過自認「非常自由派」的推特用戶和美國總成年人比率差不多。

皮尤在2018年11月和12月對2791名美國成年人進行了調查，他們願意分享他們的推特手柄，使研究人員能夠分析他們帳號中的內容。該研究的誤差幅度估計為3％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/