2000公斤巨型大白鯊吞不下海龜 竟活活被噎死...

2019-04-24 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕大白鯊竟被海龜噎死！有網友在網路上PO文表示，日前在日本外海發現巨型大白鯊因吞不下獵物竟活活被噎死，離奇故事及照片在網路上被瘋傳。

綜合外媒報導，男網友維拉（Greg Vella）19日在臉書上表示，日前在釣鮪魚時，聽到廣播上說有隻約2000公斤的大白鯊嘴裡正叼著一隻海龜在附近徘迴，不少人都在談論牠，所以他並沒有多加關注，隔天該隻大白鯊在誘餌器附近，被纏繞在魚網中死亡。

維拉為此去詢問有看到該隻大白鯊的船長，船長表示，昨日該隻大白鯊就貌似因吞嚥不下海龜而奄奄一息，而附近在進行商業捕魚的人則說，對此感到十分沮喪，因為大白鯊並不會影響他們捕魚作業，反倒會幫助他們趕走想吃漁獲的生物。

照片中可見，死亡的大白鯊嘴裡還咬著一隻海龜，看到這則消息及照片的網友回應「太驚訝了！」、「大白鯊竟然吞不下一隻海龜」、「塞太大口就會變成這樣」、「大白鯊以後不敢吃那麼大口了」、「好可憐的大白鯊」。

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