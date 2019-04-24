中國「一帶一路」帶來7大風險 美智庫舉例示警

2019-04-24 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路國際合作高峰論壇」週四將於北京登場，美國智庫新美國安全中心（CNAS）日前發表報告，列舉參與國在迎來中國資金之餘，可能帶來國家主權受侵蝕等7大問題，該智庫學者近日受訪時再度舉例，證明前述報告並非危言聳聽。

美國《自由亞洲電台》報導，新美國安全中心8日發布名為＜給中國一帶一路評分＞的報告，其中顯示，中國自2013年推動的「一帶一路」政策，不只是一項經濟措施，而是中國推動地緣政治野心的核心工具，「並不像中國所宣傳地，給雙方帶來雙贏局面」。

報告指出，中國一帶一路項目將對參與國帶來7大風險，其中包括國家主權被侵蝕、缺乏透明度、債務負擔不可持續、脫離當地經濟需求、地緣政治風險、負面環境影響及腐敗等，呼籲各國在參與一帶一路項目前應對前述風險徹底評估。

該報告作者之一，新美國安全中心高階研究員克里曼（Daniel Kliman）23日舉吉布地共和國為例指出，中國將當地民用港口變為軍事基地，同時藉助經濟利益槓桿，讓該國負上巨額債款，使其無法退出中國軌道，未來更加受制於中國。

此外，藉著一帶一路項目，中國在很多國家的影響力與日俱增，導致這些國家為確保中國資金不斷，避免做出激怒北京當局的事情，例如停止批評中國在新疆進行迫害人權的行動等。

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