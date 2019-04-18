中國新聞自由度被評為「黑洞級」 香港媒體遭中聯辦控制

2019-04-18 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕「無國界記者組織（RSF）」在今天公布的《2019全球新聞自由指數》報告中以「黑洞」形容中國的媒體環境，在180個國家中排名177位，下滑1名。報告指出，中國正建構一套被其所控制的「新世界媒體秩序」，不但對內打壓新聞從業者，對外也輸出一套秩序緊縮新聞自由，而今年香港的新聞自由指數排名下滑3名，正是受北京的惡性影響所致。

根據《2019全球新聞自由指數》報告指出，香港一半以上的媒體經營者都是全國人大代表、政協等成員，這些人在中國有龐大的商業利益。報告指出，中聯辦部分或全面控制著香港幾家媒體，包括《大公報》、《文匯報》兩家日報，而多虧有眾籌資金和日漸壯大的讀者群，一些來自獨立線上媒體的抵抗才得以存在。

在中國國內方面，該報告指出，中國國家主席習近平大量使用新技術控制新聞資訊與公民監控，「成功」的在中國建立了一套壓迫性模式，與此同時，中國利用其影響力向世界出口這套「新世界媒體秩序」。報告指出，比起「一帶一路」更鮮為人知，但兩者同樣野心勃勃的對全世界的新聞自由構成威脅。

該報告舉出中國所使用的策略包括，在國際媒體上大量購買廣告，滲透外國媒體，大規模使用勒索，恐嚇和騷擾等手段。報告指出，中國大力發展能在國際上吸引公眾的媒體，其國有電視台「中國環球電視網」能在140國播放，「中國國際廣播電台」也得以使用65種語言放送。北京也成功招來數萬名來自新興國家的記者，全額補助旅費以換取對其有利的新聞報導。在華僑所創辦的媒體中，過往曾批判北京政權，但現在這些媒體幾乎都被買斷，納入中國共產黨的宣傳機構中。

報告指出，北京出口審查和監控工具，包括「百度」和「微信」，並鼓勵威權國家複製其策略，並且在東南亞國家中取得成效。報告直指，受影響的國家包括，建立自我審查制度的新加坡（第151位）、汶萊（第152位，-1）、泰國（第136位）、柬埔寨（第143位），當然還包括前面所提到的香港（第73位）。

該報告將全球新聞自由指數評級分為5等，最好的是「狀況良好」，其後依次是「狀況尚可」、「問題顯著」、「狀況艱難」和「狀況惡劣」。香港屬於「問題顯著」，上文提到的東南亞國家都屬於「狀況艱難」，中國則是屬於「狀況惡劣」。

《2019全球新聞自由指數》

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