台灣新聞自由指數亞洲第2 傾中媒體遭北京施壓

2019-04-18 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕根據「無國界記者組織（RSF）」今天公布的《2019全球新聞自由指數》指出，台灣在此次調查中排名180個國家中位列第42名，與去年相同。值得注意的是，南韓在本次調查中超越台灣位列全球第41名，同時也躍居亞洲新聞自由指數第1名，這是我國自2016年來在亞洲區首次屈居第2。

《2019全球新聞自由指數》報告指出，不實資訊侵蝕亞洲地區的民主，也連帶損害了新聞自由。而台灣所面臨的挑戰除了中國涉嫌利用網路放送不實資訊，又因部分台灣媒體經營者在中國有商業利益，而成為北京得以利用、施壓的弱點，這可能導致台灣採取有疑慮的反制措施，諸如拒絕核發對台有敵意的中國記者簽證。

報告指出，雖然在台灣政治對新聞的干預非常罕見，也比較不被容忍，但「腥羶色和利益導向的思維正主導著極端分化的媒體環境」是台灣記者面臨的困境。該報告也指出，雖然蔡英文總統表示希望能繼續發展台灣的新聞自由，不過對於提高記者的編採獨立或鼓勵媒體提高公共辯論的品質，政府所採取的具體措施並不多。

而南韓則走出了過去10年糟糕的時期，這有賴於文在寅政府成功讓過去10年的衝突化下休止符，也與南韓媒體在彈劾前總統朴槿惠、發動包括抗議高層官派等抗爭有關。不過，該報告指出，結構性的問題仍然存在，由政府任命公共廣播公司管理階層的制度需要修改，誹謗罪可判7年徒刑也有除罪化的必要等。

日本在此次調查獲得67名，與去年持平。報告指出，日本記者在傳統和商業利益的影響下，很難充分發揮監督民主的作用。日本的新聞自由指數受限於來自「記者俱樂部」、民族主義團體、以及政府方面的箝制。

全球新聞自由指數評級分為5等，最好的是「狀況良好」，其後依次是「狀況尚可」、「問題顯著」、「狀況艱難」和「狀況惡劣」。台灣與南韓在此次調查中被評為「狀況尚可」與西歐國家同級，日本處於「問題顯著」。

全球新聞自由指數圖表

2019全球新聞自由指數－台灣

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/