東海岸鐵路計畫再開 大馬總理：若不重啟要付中國1635億違約金

2019-04-15 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad ） 今日宣佈重開中馬兩國共建的「一帶一路」東海岸鐵路（ECRL）計劃，馬哈地坦言，倘若不重啟該項計畫，馬來西亞就必須支付中國高達217.8億令吉（約新台幣1635億元）的違約金。

綜合媒體報導，去年5月馬哈地上任後，估計該計畫總花費高達800億令吉（約新台幣6432億元）。馬哈地此前表示該計畫是前總統納吉（Najib Razak）與中國簽署的「不平等合約」的象徵，將已開工的計畫叫停。

不過，馬哈地今天表示，政府被迫作出選擇，「或者重啟協商，或者繳付約217.8億令吉（約新台幣1635億元）的違約金」。馬哈地說，「既然如此，我們選擇重回談判桌，主張較公平的交易，以優先關照馬來西亞民眾的需求。」

在上星期通過的補充協議中，中國同意將鐵路造價下調30%，降價後的費用為440億令吉（約新台幣3537億元），雖然如此，馬國仍需要向中國國營銀行貸款。

根據《BBC》報導，雖然日前中國外交部發言人堅稱，面對國際對「一帶一路」製造許多「債務陷阱」的疑慮，中國沒有做出調整。報導指出，本月底北京將舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，馬哈地也表示將會出席，此次馬國能夠大砍造價30%時間點可說是非常關鍵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/