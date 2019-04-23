1個月工作393小時 日本動畫公司血汗員工下班當場昏迷

2019-04-23 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動畫公司Madhouse日前被爆料嚴重過勞，有員工出面指控，1個月工作393小時，除了回家洗澡外，幾乎都睡在公司，有天加班到隔天早上7點才離開公司，回家途中暈倒在路上。

綜合外媒報導，一名在Madhouse擔任動畫製作的員工出面指控，公司嚴重過勞，負責TV製作的流程安排、人員協調和素材管理等工作的他，1個月工作時數高達393小時，遠超過日本規定的每月加班時間最多80-100小時的「過勞死基準線」。

員工表示，原本3個月的工作量被要求1個月內完成，除了回家洗澡，連續數日就在公司短暫休息，直到有天早上7點下班，在回家路上時，因為空腹疲勞加上睡眠不足暈倒在地，幸虧路過的警察將其送醫。

他被診斷罹患急性心因性反應，在之後的2個月，邊工作邊治療，但令員工更為氣憤的是，Madhouse每個月加班上限為50小時，超過50小時後，就不再有加班費，而這點Madhouse並未告知員工，因此，該員工決定向新宿勞動基準監督署進行實名舉報，追償公司未付的300萬日元加班費。

Madhouse對此回應，關於過勞和加班費問題，已經得到了勞動基準監察署的指導，將遵從指導，進行處理。

成立於1972年的Madhouse為日本知名動畫公司，製作了包含《魔法少女小圓》、《死亡筆記本》、《一拳超人》等經典動畫，還曾與漫威合作，推出鋼鐵人、金鋼狼等動畫，由於其高品質的畫面，也被動漫迷戲稱為「瘋人院」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/