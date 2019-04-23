3華裔教授為中竊密遭開除 中方扯種族歧視護航被打臉

2019-04-23 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕享譽全球的美國「德州大學安德森癌症中心」19日發布聲明，指該中心已將3名涉嫌為中國竊取研究成果的華裔科學家解聘，引國際關注。對此，不少中方學者及民眾紛紛把焦點放在「華裔」二字，批評美方此舉乃種族歧視，無視遭控竊密的部分。

美國《自由亞洲電台》報導，此前皆獲得終身教席的3名華裔教授最近遭德州大學安德森癌症中心解聘，讓中國盜取他國知識產權及研究成果的議題再度浮上檯面。有中國學者批評，美方的行動等同於「種族歸納」（racial profiling），將對學術研究帶來阻礙，甚至導致優秀人才被迫離開美國學術界，轉投外國懷抱。

中國新創網路媒體《知識份子》更刊文稱，美方的舉動明顯針對中國，「因為不少其他國家的研究人員也接受他國經費卻不用接受當局調查，更無需被解聘」，強調美國科研機構是將排華行動升級。

然而，遭指控竊取智財而離職的華裔科學家，在調查期間被發現於中國設立「影子實驗室」，意即在中國開設與美國一模一樣的研究室、從事一模一樣的研究，一旦美國最先進的實驗室獲得突破，中國方面即可不費吹灰之力，在第一時間獲得同樣等級的結果，做法「完全違法且令人髮指」。

專家表示，現在只有中國政府這麼明目張膽地剽竊他國智慧財產，從中央到地方設立各種基金，吸引借助西方尖端科研條件從事研究的高級知識份子帶著技術回去，甚至直接主持影子實驗室，「別的國家沒有，只有中國」。

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