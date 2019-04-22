「士林夜市」紅到新加坡「開市」30萬人朝聖

2019-04-22 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市真紅！這次紅到新加坡了，連著兩個星期的週末，在新加坡賽馬場（Singapore Turf Club）舉辦「士林夜市」活動，首度嘗試把台灣的夜市小吃文化搬到新加坡，昨天剛結束的第一場次，已經引爆當地民眾熱烈參與，尤其是到新加坡旅遊的遊客更是絡繹不絕逛夜市，預估有30萬人參與。

《中央社》報導，新加坡版「士林夜市」就直接搬台灣夜市規模及內容，滷肉飯、雞排、珍珠奶茶等台灣道地小吃，還有夾娃娃機、投籃機、玩具槍射瓶罐等攤位，還有台灣文創商品、環保便當袋、隨手提袋與環保杯套的各式文創商品等，都很受歡迎，台灣美食攤前，老是排著長長的隊伍。

這次新加坡版士林夜市活動，是出自台灣年輕女子林佩君（Debby Lin）作品。她說，台灣夜市插畫創作除了繪製台灣店家特有的夜市美食、攤販，還有各色招牌等，最主要還是為了傳達台灣夜市文化，展現台灣人的可愛、熱情與生命活力。

新加坡夜市活動，已在上週（本月19日到21日）舉辦過第一場次，預定本週的26日到28日將進行第二週。

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