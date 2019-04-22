斯里蘭卡連環爆 總理宣布已逮捕8名涉案嫌犯

2019-04-22 01:20

〔中央社〕斯里蘭卡今天發生8起爆炸案，造成至少207人喪命與450人受傷。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，目前已經逮捕8名涉案嫌犯。

法新社報導，威克瑞米辛赫指出，目前為止出現的名字都是當地人，但調查人員會追查攻擊者是否有任何「海外聯繫」。

他還說，政府的首要任務是「逮捕恐怖分子，最重要的是，我們必須確保恐怖主義不會在斯里蘭卡抬頭」。

8起爆炸案的主要目標鎖定高檔飯店及教堂，這是斯里蘭卡10年前結束內戰以來最嚴重的暴力攻擊。

斯里蘭卡已從今晚開始實行宵禁，迄今沒有任何組織宣稱犯案。

斯里蘭卡警方稍早指出，共有35名外籍人士罹難，其中包括英國、荷蘭、葡萄牙、中國和美國公民。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天證實，斯里蘭卡的連環爆炸事件中，有數名美國人喪生。

蓬佩奧聲明表示：「雖然攻擊事件的許多細節資訊仍在浮現，但我們能證實，有數名美國公民遇害。」

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