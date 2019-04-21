大猩猩與人類自拍姿勢太帥 網友驚呼：工讀生快出來

剛果維龍加國家公園反盜獵成員和山地大猩猩自拍，由於猩猩姿勢實在太帥了，因此外國網友幽默地催促穿著猩猩裝的工讀生趕快出來。（圖擷自The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers臉書）

2019-04-21 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕剛果維龍加國家公園反盜獵組織的成員舍馬福（Mathiew Shamavu），近來和園內的山地大猩猩（Gorilla beringei beringei）玩起自拍，沒想到上傳到臉書後由於猩猩姿勢實在太帥又太有趣了，讓外國網友紛紛吶喊要穿著猩猩裝的工讀生趕快現身。

《紐約郵報》報導，舍馬福和隊員每天都冒著生命危險，保護公園的野生動物免受盜獵者的殺害，其中就包括瀕臨滅絕的山地大猩猩。

從舍馬福拍攝的照片可以看到，左邊那隻大猩猩似乎用手插口袋的姿勢站立，顯得相當瀟灑，另一隻大猩猩則從舍馬福冒出頭來看向鏡頭，使得整張照片妙趣橫生。

外國網友看到後，紛紛讚賞舍馬福和隊員們的付出，保護了許許多多的野生動物，不少人直呼「好棒的照片！」、「這是我見過最好的相片！」也有人打趣地說，大猩猩的姿勢實在太生動了，請在裡面的工讀生不要再裝了。

據了解，野外現存的山地大猩猩有3分之1都生活在剛果東部地區，維龍加國家公園去年就多了11隻新成員，政府更鼓勵農民種植竹子，當作大猩猩與人類生活區域的緩衝區。

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