影音》影片劍指中國隱喻六四？徠卡急澄清 中官方封鎖消息

2019-04-19 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕2019年是「六四天安門事件」30週年，日前在YouTube上傳一支短片名為「Leica-The Hunt」（狩獵），內容直指與1989有關，且疑似影射中國為土匪，迫害境內大量穆斯林。雖然有人大讚德國相機大廠徠卡（Leica）的作風大膽，但因該片涉及的內容敏感，目前相關貼文和「徠卡」的關鍵字詞都遭中國官方封殺。

該支名為「狩獵」的廣告片，一開頭的分鏡出現了土匪、穆斯林、狼、逃難中的人民、持槍於戰火中奔走的士兵，和準備捕捉畫面的攝影記者，並說明上述鏡頭皆與「1989，北京」有關。微電影穿插土匪為難攝影記者的畫面，還有攝影記者記錄到穆斯林遭槍殺的情節，如同隱喻中國為掩蓋真相妨礙媒體採訪、報導，還迫害穆斯林。片尾字幕寫道：「這部微電影獻給那些致力於讓我們『看到』的人。」

影片曝光後，許多人讚徠卡「帶種」、「有勇氣」，不過自18日晚間開始，微博任何內容涉及中英文「徠卡」的字詞都遭中國官方封鎖不得發出。徠卡發言人向香港《南華早報》澄清，該影片非由徠卡委託、發布，表示「我們必須和廣告內容做切割」，並對廣告可能造成的誤會和錯誤結論「深感遺憾」。

由於徠卡是中國電信大廠華為手機的鏡頭供應商，「徠卡相機中國」微博被大批中國網友湧入，評價兩極，有人怒罵「你配和我們華為合作嗎」、「這下好了，怒摔華為手機」、「選擇性醜化」，也有網友臆測華為可能會因此終止和徠卡合作，而目前該微博已停止留言功能。

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