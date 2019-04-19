二戰被遺忘的那一天 日軍姦淫22名澳洲護士再用機槍掃射

2019-04-19 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞軍事歷史學家西爾弗（Lynette silver），在近來出版的新書裡揭露，1942年2月於印尼邦加島被日軍趕進海中再被機槍射殺的22名澳洲護士，在死前大部分都遭到姦淫，最後只有1人生還。

據《BBC》報導，護士布爾溫克爾（Vivian Bullwinkel）在這場大屠殺倖存，她在中彈後跑到叢林中四處躲藏，被再度逮住成為戰俘後，過了一段時間便被遣返回澳洲。研究歷史文件的西爾弗說，布爾溫克爾在二戰結束後，原本要在東京國際軍事法庭揭露日軍的強姦行為，但被澳洲政府要求沉默。

西爾弗透露，澳洲軍方除了希望護士家屬免於受害者生前遭到性侵的恥辱，也因為本身的罪惡感，才會讓布爾溫克爾閉嘴不談此事。西爾弗解釋，所謂的罪惡感在於日本軍隊1942年入侵香港時姦殺了英國護士，但澳大利亞卻遲遲沒有撤離新加坡的澳洲護士，才會讓她們遭此毒手。

西爾弗並非是第一個研究此事的專家，針對布爾溫克爾逃回澳洲時的護士制服鑑識報告已顯示，她上衣的鈕扣被扯掉，而子彈射進射出所造成的破洞，也證明當時布爾溫克爾的上衣被褪到腰部以下。此外，布爾溫克爾在去世之前，透露大多數的護士被槍殺前都遭到侵犯，她一直很想說出這個事實卻不能講。

不過，西爾弗研究的重要性是交叉引用了1名在邦加島附近治療瘧疾的日本士兵說法，該名日軍說，他當時聽到了尖叫聲，詢問旁人才知道同袍們在海灘上「取樂」。

新南威爾斯大學軍事史專家史丹利（Peter Stanley）表示，西爾弗的新書內容並不讓人意外，因為二戰日本士兵多年來都被指控在香港、菲律賓和新加坡等地姦淫婦女。

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