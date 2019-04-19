巴黎聖母院才大火…男提汽油桶闖紐約聖派翠克教堂被捕

2019-04-19 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕紐約警方在當地時間18日說，一名男子17日帶著汽油桶與打火機油想進入紐約聖派翠克大教堂（St. Patrick's Cathedral），被教堂保全攔下，報警將他逮捕。

綜合媒體報導，來自紐澤西的37歲哲學教授蘭帕瑞羅（Marc Lamparello）17日晚上8點帶著2罐汽油、1支打火機，進入紐約聖派翠克教堂，保全上前詢問後報警，紐約市警察局（New York Police Department）的反恐人員隨即趕來逮捕男子，並在他的車內又發現兩罐汽油。

根據報導，紐約市警察局說，被捕男子宣稱汽車沒油，才想抄捷徑穿越聖派翠克教堂，但警方認為男子的說法不符常理，可能有所隱瞞，目前還不瞭解男子的動機與目的。而法國巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）15日晚上才遭遇火災，不禁讓人聯想是否產生模仿效應，但還不能判定此事與恐怖攻擊有關。

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