「努力也沒有公正回報的社會在等著你」 日本東大入學演講震撼人心
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2019-04-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕女性主義名著《厭女》作者、日本東京大學名譽教授上野千鶴子，在日前東京大學新生入學典禮上所發表的致詞，獲得日本社會廣大的關注。在致詞中，上野千鶴子除了批判女性所受到的差別待遇以外，她也直言，你們應該是抱著「努力就能獲得回報」的這份信念而來，但是即使努力也無法獲得公正回報的社會一樣在等著你們。

綜合媒體報導，去年東京醫科大學入學考試遭爆出，長期以來蓄意篡改女性考生的分數，使得男性考生的錄取率遠高於女性考生。因性別而有差別待遇的現象，上野千鶴子在致詞時表示，「連東京大學也不例外」。上野千鶴子指出，今年東大新生共有3125人，其中男學生2558人，女學生僅有567人，占全體新生人數不到2成，長期以來男女比例都無法跨越「2成障礙」。

上野千鶴子表示，這並不是意味著男性考生的成績比較好。她引述文科省負責人的說法，「男生處於優勢地位的學部，除了醫學部沒有其他的了，無論是理工科還是文科基本都是女生更有優勢。」上野千鶴子指出，有各種資料可以證明女性考生的成績比男性更好，男女錄取比例的差距之所以不是男女成績的差距的原因，就在於父母信奉「兒子上大學，女兒上短期大學」的這種性別歧視的結果。

藉由「東大男女學生在跨校聯誼自介時展現出不同的態度」，上野千鶴子展開對性別的批判。上野千鶴子表示，當東大女生在被問到就讀哪所大學時，由於怕他校男生在聽到「東大」時會退縮，東大女生會傾向含糊回答「東京……的……大學……」，但東大的男生就可以「挺胸抬頭視為榮耀」。上野千鶴子指出，「男性的價值所在與成績的優秀一致，女性的價值所在卻與優秀的成績之間存在著扭曲。」

上野千鶴子表示，女生自小就被期待著「要可愛」，要被愛、被選擇、被保護，這樣的價值中包含著絕對不要威脅到對方的保證，所以對於女生們而言不管是成績優秀也好，上了東大也罷，居然都是需要隱瞞的事情。

除了對性別不公提出批評，上野千鶴子也對「努力就能獲得回報」的這種信念提出看法。她提醒所有新生，「努力就能獲得回報」的這種信念需要被反思，並坦言「即使努力也無法獲得公正回報的社會一樣在等著你們」。上野千鶴子認為，人所擁有的成就其實不是依靠自己努力就能得來的，「而是受環境的恩惠使然。你們能夠在今天想到『努力就能獲得回報』，正是一直以來你們周圍的環境在激勵、在背後一直扶持著你們，表揚你們成績的結果。」

上野千鶴子呼籲，「請不要把你們的這份努力，僅用在自己獲得最終勝利的這件事情上。這份受惠的環境與能力，請不要用來貶低沒有受惠的人們，而應該用來幫助他們。不要逞強，承認自己弱小的一面，互相扶持著生活下去。」

〈平成31年度東京大学学部入学式祝辞〉中文翻譯全文

  • 日本東京大學名譽教授上野千鶴子在東京大學新生入學典禮上發表的致詞獲得關注。（圖擷取自東京大學官網）

    日本東京大學名譽教授上野千鶴子在東京大學新生入學典禮上發表的致詞獲得關注。（圖擷取自東京大學官網）

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