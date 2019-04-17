「努力也沒有公正回報的社會在等著你」 日本東大入學演講震撼人心

2019-04-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕女性主義名著《厭女》作者、日本東京大學名譽教授上野千鶴子，在日前東京大學新生入學典禮上所發表的致詞，獲得日本社會廣大的關注。在致詞中，上野千鶴子除了批判女性所受到的差別待遇以外，她也直言，你們應該是抱著「努力就能獲得回報」的這份信念而來，但是即使努力也無法獲得公正回報的社會一樣在等著你們。

綜合媒體報導，去年東京醫科大學入學考試遭爆出，長期以來蓄意篡改女性考生的分數，使得男性考生的錄取率遠高於女性考生。因性別而有差別待遇的現象，上野千鶴子在致詞時表示，「連東京大學也不例外」。上野千鶴子指出，今年東大新生共有3125人，其中男學生2558人，女學生僅有567人，占全體新生人數不到2成，長期以來男女比例都無法跨越「2成障礙」。

上野千鶴子表示，這並不是意味著男性考生的成績比較好。她引述文科省負責人的說法，「男生處於優勢地位的學部，除了醫學部沒有其他的了，無論是理工科還是文科基本都是女生更有優勢。」上野千鶴子指出，有各種資料可以證明女性考生的成績比男性更好，男女錄取比例的差距之所以不是男女成績的差距的原因，就在於父母信奉「兒子上大學，女兒上短期大學」的這種性別歧視的結果。

藉由「東大男女學生在跨校聯誼自介時展現出不同的態度」，上野千鶴子展開對性別的批判。上野千鶴子表示，當東大女生在被問到就讀哪所大學時，由於怕他校男生在聽到「東大」時會退縮，東大女生會傾向含糊回答「東京……的……大學……」，但東大的男生就可以「挺胸抬頭視為榮耀」。上野千鶴子指出，「男性的價值所在與成績的優秀一致，女性的價值所在卻與優秀的成績之間存在著扭曲。」

上野千鶴子表示，女生自小就被期待著「要可愛」，要被愛、被選擇、被保護，這樣的價值中包含著絕對不要威脅到對方的保證，所以對於女生們而言不管是成績優秀也好，上了東大也罷，居然都是需要隱瞞的事情。

除了對性別不公提出批評，上野千鶴子也對「努力就能獲得回報」的這種信念提出看法。她提醒所有新生，「努力就能獲得回報」的這種信念需要被反思，並坦言「即使努力也無法獲得公正回報的社會一樣在等著你們」。上野千鶴子認為，人所擁有的成就其實不是依靠自己努力就能得來的，「而是受環境的恩惠使然。你們能夠在今天想到『努力就能獲得回報』，正是一直以來你們周圍的環境在激勵、在背後一直扶持著你們，表揚你們成績的結果。」

上野千鶴子呼籲，「請不要把你們的這份努力，僅用在自己獲得最終勝利的這件事情上。這份受惠的環境與能力，請不要用來貶低沒有受惠的人們，而應該用來幫助他們。不要逞強，承認自己弱小的一面，互相扶持著生活下去。」

〈平成31年度東京大学学部入学式祝辞〉中文翻譯全文

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