傳言是真的！中國少年拐孩童賣器官 被逮自曝「殺5個了」

2019-04-17 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，中國拐騙孩童、活摘器官的傳言甚囂塵上，由於情節慘無人道，許多民眾依然半信半疑。1名中國網友日前在推特上傳影片，影片中1名在路上誘拐孩童的少年被逮後親口表示：「我哥殺5個了」，影片一出讓網友不禁承認「以前我不相信，現在我信了」。

1名羅姓網友13日在個人Twitter上傳1段影片，表示這是某少年在街上誘拐孩童被逮後，在警局親口說出的口供。影片中可以看到，該少年先是表示「我哥哥在四川，騙了5個」，警官追問「騙到哪裡去」，這名少年竟然面無表情地說「把他們殺了」。少年一開始辯稱不知道為什麼要殺孩子，直到警官再次追問「賣器官是不是」，男童才緩緩地點頭。

原PO不禁感嘆，難道這就是「共匪口中最安全的國家」嗎，「5個小孩的生命是不是那面紅色國旗上的5顆星星...」。影片PO出後引發不少網友留言，認為「這個國家爛透了」、「豬狗不如」、「孩子騙孩子也無法掩飾屬於中共國家行為的器官產業鏈」。

更有多名網友分享自身經驗，指出「10多年前，村裡有1個嫁到外面的婦女，她的小孩失蹤了，過了好多天接到電話要她到河邊去收屍，並再三叮嚀不要報警，到河邊時發現小孩屍體面目全非，肚子裡的器官全被掏空」、「之前聽1個管監獄的人說，很多人找14歲以下的未成年人買兇殺人，2000元1條人命，反正有未成年人保護法，他們不會被判刑，這個孩子應該也是類似的替死鬼」，認為殺人賣器官早已不是新聞。

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