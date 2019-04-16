NASA最新觀測報告：隕石撞擊月球竟噴發珍貴水分

2019-04-16 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕建立月球太空基地一直是人類的夢想，但由於缺乏氧氣、水等維生必需資源，人們一直找不到定居月球的方式。根據NASA最新報告，科學家觀測到隕石撞擊月球表面時，竟為月球稀薄的大氣層挹注珍貴的水蒸氣，為相關研究帶來新的思路。

美國太空總署（NASA）今天刊文指出，由NASA與霍普金斯大學應用物理實驗室研究人員共同發表的報告顯示，許多流星體在撞擊月球表面時引發一系列反應，導致在月球表面極度稀有的水分子以氣態形式噴出，進入廣義的月球大氣層中，科學家推估，約有3分之2的氣態水分子最終逸散至外太空，其餘的水分子則回到月球表面。

月球表面及稀薄的大氣層中，長時間不存有水（H2O）或羥基（OH），但科學家仍能發現前述二者曾經存在的證據，然苦無觀測數據可供印證。如今這項觀測報告證實，流星體撞擊月表，可能是這些氫氧化合物存在的重要原因，而這些水分子在撞擊後迅速逸散或回歸月表的特性，也解釋為何長期欠缺水分子的月球大氣層，卻一直被發現具有水分子存在過的跡象。

這次的觀測結果激勵了研究團隊，科學家認為，這不僅對研究月球水資源有所助益，或許還可以協助相關部門解決未來月球任務面臨的維生問題。

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