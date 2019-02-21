月球基地有譜！ NASA發現月表岩石竟可轉化成水

2019-02-21 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕建立月球基地一向是科幻小說的主流題材之一，不過由於月表欠缺水分子，使得人類長期生存的困難度極大。美國太空總署（NASA）的科學家發現，在太陽風的衝擊下，月球表面的岩石竟可透過一連串反應產生寶貴的水分子（H2O），讓建造月球住人基地的可行性大增。

NASA科學家利用電腦系統模擬了太陽風（solar wind）衝擊月球表面時產生的化學反應，發現當太陽上層大氣射出的超高速帶電粒子流衝擊至月球表面時，其中已被電離成帶正電的質子將與月球表面的自由電子相互作用，進而形成不帶中子的氫原子（H）。

NASA指出，這些氫原子將可與月球表面岩石富含的二氧化矽（SiO 2）及其他含氧分子中的大量氧原子（O）作用，進而以共價鍵的方式形成羥基（–OH），最終再藉由氧化反應形成水分子（H2O）。

這項新發現讓科學家相當興奮，因為若能廣泛利用，將可望以極低成本解決月球表面水資源缺乏的難題，協助建立模擬系統的NASA戈達德太空飛行中心等離子體物理學家法瑞爾（William M. Farrell）表示，「這代表每塊月球上的岩石都有可能產生水分子，特別是在被太陽風照射後」。

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