讓物價回到1948年？ 中國盒馬鮮生廣告詞被酸「無知」

2019-04-15 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國阿里巴巴旗下的零售平台「盒馬鮮生」推促銷活動，海報用大大的標語寫著：「穿越歷史回到老集市，讓物價回歸1948年」等字樣。1948年，中國正逢戰亂，饑荒、通貨膨脹嚴重，物價更是頻頻高漲。網友諷刺：「要是回到那時候，這日子怎麼過」？

綜合中國媒體報導，中國近年來大吹「民國風」，權貴階級的摩登生活讓不少人對該年代充滿美好的想像。然而，中國阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」App近日推出一個促銷活動，宣傳海報的樣式仿造舊式報紙，並用醒目的字眼寫著：「民國集市」、「穿越歷史老集市，讓物價回歸1948」、「一夜春風，讓我們夢回民國」、「一夜重回民國物價」等。

根據歷史，當時中國經逢戰亂，通貨膨脹嚴重，貨幣不停貶值，物價瘋狂飛漲。同樣一張百元鈔票，1937年可以買到一頭牛，到了1947年，連一盒火柴都買不起。這個廣告讓網友啼笑皆非，不但大批該海報設計師「無知」，還狠酸：「是想讓人用一整車的錢去買一顆高麗菜嗎？」

「盒馬鮮生」於13日在官方微博發文回應：「高一歷史『中國近代現代史』下冊（必修）第3章第2節，罰抄100遍並背誦全文、在抄書了」。並在文章底下留言寫：「海報全線撤掉了，正在和設計師一起補高中歷史課，無知真的很可怕，周末給大家添堵了」。

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