馬雲再談996工作制 為工資加班恐難持久

2019-04-14 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕因阿里巴巴董事長馬雲回應能做「996」是「巨大的福氣」，引發民眾熱議批評，今（14）馬雲又在微博發文重申表示，真正的「996」應該是花時間在學習、思考和自我的提升上，為加班工資而「996」的人是很難持久的。

「996」意思是「上班時間朝9晚9，每週工作6天」的工作型態，近期中國科技業開始抗議這樣的工作模式。綜合媒體報導，馬雲對此工作制表示，年輕人還能夠有「996」已是「巨大的福氣」，此話一出後，遭到大批網友留言圍剿，痛批他身為行業領導人，這番話形同鼓勵企業強迫員工「996」。

今（14）馬雲又在微博發文重申表示，有許多人勸他不要捲入這樣的「不正確」話題，不討人喜歡，形同在展示「資本家的獠牙面目」，是在自毀「形象」。不過，他認為理性社會的標誌就是客觀理性的討論，比結論更為重要，要聽得進「不中聽」的話，更要有人敢於說「不中聽」的實話。

他提及這事有這麼大的爭議，關於「996對不對」，法律自有規定擺在那裡，這個問題並不是關鍵，關鍵是我們認真思考過自己的選擇了沒有，「真正的996不是簡單的加班，不是單調的體力活，和被剝削沒有關係，因為現在的人並不傻，可選擇的機會也不少。我覺得真正的996應該是花時間在學習、思考和自我的提升上。」

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