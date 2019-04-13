美國麻疹確診達465起！ 感染者多為猶太人遭指是疫情升溫兇手

2019-04-13 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻疹疫情升溫，紐約市日前更是宣布部分地區進入「公共衛生緊急狀態」，強制要求居民接種麻疹疫苗，但有部分猶太人不願意接種疫苗，遭被外界套上批評是害疫情控制不住的兇手，對此猶太人社區的發言人直喊這是誣衊。

綜合外媒報導，截至本月初共有465起麻疹病例確診，多數感染者皆是猶太人，疫情最嚴重的地區在紐約北部郊區羅克蘭縣，有高達167起，羅克蘭居民大部分正是猶太教正統派教徒，由於宗教因素部分居民拒絕施打疫苗，加上麻疹疫情還在升溫中，公眾輿論撻伐稱他們「反疫苗接種」、「對公共衛生漠不關心」。

《福斯新聞》報導，美國正統猶太人組織教育事務副主任溫斯托克斯（Avrohom Weinstock）出面回應道：「跟任何社區一樣，都會有部分的人不願意接種疫苗，但這都是少數。」他表示，他們的宗教並沒有反對疫苗接種，教律更加沒有提及「不應該接種疫苗」等語。

溫斯托克斯表示，並不是所有猶太人都反對接種疫苗，不少猶太人遵照規定施打卻仍接受異樣眼光，外界謾罵、指責的與論已經在該地區猶太教正統派教間造成極度緊張的狀況，擔心掀起反猶太主義。對此紐約市衛生專員巴博特博士（Dr. Oxiris Barbot）表示，猶太教正統派社區大多數人皆支持疫苗接種，僅小部分人拒絕。

據了解，目前緊急狀態區內居民強制接種麻疹疫苗的政策仍在施行中，街頭上也貼滿不少要民眾小心自身健康狀況的標語。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/