川普禁跨性別者從軍！禁令惹議上訴中 今先行生效

2019-04-12 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）禁止跨性別從軍政策今（12）日生效。美國醫學協會批評政策中以「缺陷（deficiencies）」描述跨性別者，美國國防部則回應說，那只是軍事用語。

綜合外媒報導，最新版跨性別從軍禁令政策指出，凡是變性、被診斷為「性別不安（gender dysphoria，指性別認同障礙）」或需接受荷爾蒙治療者都不能從軍；但已變性或在禁令生效前要求動性別重置手術（gender reassignemnt surgery）的現役軍人可繼續留在部隊。

川普一反前美國總統歐巴馬（Barack Obama）的政策，主張跨性別者從軍對戰力構成的風險過高；據美國國防部聲稱，約有9000名現役軍人的自我認同是跨性別者。

自從川普2017年宣布推動禁令以來，遭許多人權團體批評，政策更進入法律爭訟；美國最高法院今年1月時裁決，這項政策在訴訟結果出爐前可先行生效，上個月（3）一名聯邦法官也允許國防部繼續實施。與此同時，4起未決訴訟將在全國各地法院進行，原告認為禁令違反憲法。

美國醫學協會（American Medical Association）昨天批評，政策中提到，軍中跨性別者若不「糾正缺陷（correct those deficiencies）」不得留在部隊，這樣的描述並不公平且違反科學；美國國防部對此回應，「缺陷（deficiencies）」在軍事用語中，指某人未達維持致命攻擊力的標準。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/