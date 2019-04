台灣關係法40週年 美國務院副助卿：拒絕武力脅迫台灣

2019-04-13 00:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院亞太事務首席副助理國務卿墨菲(Patrick Murphy)在《台灣關係法》40週年慶上發表演說,認為《台灣關係法(TRA)》確立台灣的戰略重要性,對於美國在西太平洋的和平及穩定有長久的利益,為台美關係提供願景和具彈性的框架,提供堅實基礎,是相當重要的立法;同時也呼籲中國當局,別再以武力脅迫台灣人民。

墨菲表示,40年以來,台灣在TRA下成為民主和經濟蓬勃發展的國家,台美也建立起共同利益和價值觀,維持持久、互利的夥伴關係;在TRA下,兩國在商業、文化和其他關係比以往來得強大,而台灣人民繼續為國際社會貢獻,也超過TRA起初對夥伴關係的期盼。

貿易上,台灣面積雖小,卻是美國第11大商品貿易夥伴、第8大農產品出口消費國,也是數十億美元服務貿易的合作夥伴,兩國間也有著密切投資關係。

在國際組織間,台灣去年因中國施壓未能以觀察員角色參與世界衛生大會,默菲對此表示,美國在APEC論壇上與台灣進行廣泛合作,也將繼續支持台灣成為國際組織的一員。

在兩岸議題上,墨菲強調,他們拒絕威脅或武力脅迫台灣人民,任何解決兩岸分歧問題都必須透過和平方式,並以雙方人民意願為基礎。他呼籲,北京應停止施壓,恢復與民選出來、且對國際有相當貢獻的台灣當局對話。

墨菲演說全文

