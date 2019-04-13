台灣關係法40週年 美國務院副助卿：拒絕武力脅迫台灣

2019-04-13 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院亞太事務首席副助理國務卿墨菲（Patrick Murphy）在《台灣關係法》40週年慶上發表演說，認為《台灣關係法（TRA）》確立台灣的戰略重要性，對於美國在西太平洋的和平及穩定有長久的利益，為台美關係提供願景和具彈性的框架，提供堅實基礎，是相當重要的立法；同時也呼籲中國當局，別再以武力脅迫台灣人民。

墨菲表示，40年以來，台灣在TRA下成為民主和經濟蓬勃發展的國家，台美也建立起共同利益和價值觀，維持持久、互利的夥伴關係；在TRA下，兩國在商業、文化和其他關係比以往來得強大，而台灣人民繼續為國際社會貢獻，也超過TRA起初對夥伴關係的期盼。

貿易上，台灣面積雖小，卻是美國第11大商品貿易夥伴、第8大農產品出口消費國，也是數十億美元服務貿易的合作夥伴，兩國間也有著密切投資關係。

在國際組織間，台灣去年因中國施壓未能以觀察員角色參與世界衛生大會，默菲對此表示，美國在APEC論壇上與台灣進行廣泛合作，也將繼續支持台灣成為國際組織的一員。

在兩岸議題上，墨菲強調，他們拒絕威脅或武力脅迫台灣人民，任何解決兩岸分歧問題都必須透過和平方式，並以雙方人民意願為基礎。他呼籲，北京應停止施壓，恢復與民選出來、且對國際有相當貢獻的台灣當局對話。

墨菲演說全文

PDAS @WPatrickMurphy spoke @CSIS to celebrate #TRAat40: “For 40 years and counting, with U.S. support as enshrined in the #TaiwanRelationsAct, #Taiwan has become a thriving democratic society & economic powerhouse – a model for the entire #IndoPacific region." pic.twitter.com/DCc5QSoffp — EAP Bureau （@USAsiaPacific） 2019年4月11日

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