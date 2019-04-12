真人版「孤島百人大逃殺」 匿名富商重賞辦比賽

2019-04-12 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕專門服務世界富豪的奢侈品購物網站「HushHush」近期刊登一則公告，稱將在今年冬季舉辦一場真實版的「孤島百人大逃殺」競賽。

綜合外媒報導，該請求來自於一名匿名富豪，他在「HushHush」上刊登徵人啟事，招募競賽的策劃人員和100名參賽者，一同來到他的私人島嶼共襄盛舉。比賽為期3天，主辦方在過程中，會提供參賽者空氣槍、彈藥、觸控感應防彈衣、食物、露營用品等所有必備品，順利生存到最後的贏家能獲得10萬英鎊（約新台幣400萬元）。

報導指出，競賽的籌備計劃預計進行6週，而策劃人員能獲得4.5萬英鎊（約新台幣181.2萬元）的報酬，換算下來每日薪資高達1500英鎊（約新台幣6萬元）。

對此，「HushHush」網站創辦人Aaron Harpin表示，過去幾年，大逃殺遊戲愈來愈歡迎，「剛好該名客戶是這類型遊戲的熱情粉絲，希望能透過最安全至上的方式，將遊戲搬到現實。如果今年能順利成功，那麼客戶也說，希望每年都能舉辦一次這種活動，這真的很讓人興奮。不過，為了實現目標，首先我們需要一名有天份的遊戲製作人。」

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