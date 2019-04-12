法國議會首邀我代表談南海 提議法國發展對台關係
列印

2019-04-12 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕為了瞭解台灣在南海議題上的主張，法國國民議會今年1月底首次邀請我駐法代表吳志中出席法國國會正式的聽證會。本月10日國民議會議員為近期將公布的報告召開說明會時，多名法國議員就台灣議題提問。據了解，該份報告中建議法國應與南海相關國家加強戰略合作，並協助提升這些國家面對中國時的自主能力。

根據《中央社》報導，說明會中有13名議員發言，其中有5名議員提到台灣。共和黨的昆丁（Didier Quentin）向2位報告負責人詢問，對於中國軍事力量出現在台灣海峽的觀察為何？昆丁表示，畢竟中國越來越強調對台主權，有擴張的野心，而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾使用「霸權」一詞來談中國。

同樣提到中國對台軍事力量變化的共和黨的艾畢雍（Michel Herbillon）則詢問，中國國家主席習近平在台灣議題的發言中帶有挑釁，近年中國軍機和軍艦在也頻繁接近台灣，使得緊張情勢升高，雖然台灣主張在南海和平永續發展，但除了美國以外，在國際上獲得支持卻不多，艾畢雍詢問如何2位負責人看待這種局勢？

共和前進的恩麥（Jean Francois Mbaye）則提出疑問，如果發生對台灣而言最糟的狀況，區域的勢力競爭局面會有怎樣的變化？

共和前進的巴赫比耶（Frederic Barbier）則認為法國對台灣議題不應置之不理，也不應任憑一個經濟強權覺得自己比其他人擁有更多權利。巴赫比耶表示，在當今中國經濟強勢影響下的全球關係中，法國應製造一種平衡，並與更多國家合作，在經濟關係上維持份量。

共和黨的特拉斯圖-伊斯納（Laurence Trastour-Isnart）對報告中有關法國應與南海相關國家加強戰略合作的建議，並協助提升這些國家面對中國時的自主能力表示同意，她進一步提問，法國是否應考慮與台灣發展戰略夥伴關係，讓台灣更能應對中國威脅？

負責這份報告的共和黨（LR）的議員、國民議會外交事務委員會南海戰略議題諮詢小組主席的黑澤（Jean-Luc Reitzer）在回應提問時表示，這份報告沒有反中的意思，也不是為了譴責中國，而是要提醒強權不能為所欲為，也應遵守國際規範。黑澤表示，談南海議題避不開台灣，因此不能不邀請吳志中出席聽證會。黑澤也指出，台灣在主張南海主權時，強調環保和人道救援，與中國在想法和做法上迥異。

黑澤表示，台灣議題極為敏感，習近平1月才重申對台不放棄動武，威脅一直存在，黑澤表示，任何事情都有可能發生，而沒人希望發生衝突，因此對台議題必須非常謹慎處理。

黑澤表示，法國是第一個與中國建交的西方國家，因此中國對法國的要求較多，其他歐洲國家的部長級官員可以出訪台灣，但法國卻已經很久沒有官方代表出訪台灣。

  • 法國國民議會外交事務委員會南海戰略議題諮詢小組首度邀請駐法代表吳志中（中）出席聽證會。右2為黑澤。（中央社）

    法國國民議會外交事務委員會南海戰略議題諮詢小組首度邀請駐法代表吳志中（中）出席聽證會。右2為黑澤。（中央社）

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