法國議會首邀我代表談南海 提議法國發展對台關係

2019-04-12 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕為了瞭解台灣在南海議題上的主張，法國國民議會今年1月底首次邀請我駐法代表吳志中出席法國國會正式的聽證會。本月10日國民議會議員為近期將公布的報告召開說明會時，多名法國議員就台灣議題提問。據了解，該份報告中建議法國應與南海相關國家加強戰略合作，並協助提升這些國家面對中國時的自主能力。

根據《中央社》報導，說明會中有13名議員發言，其中有5名議員提到台灣。共和黨的昆丁（Didier Quentin）向2位報告負責人詢問，對於中國軍事力量出現在台灣海峽的觀察為何？昆丁表示，畢竟中國越來越強調對台主權，有擴張的野心，而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾使用「霸權」一詞來談中國。

同樣提到中國對台軍事力量變化的共和黨的艾畢雍（Michel Herbillon）則詢問，中國國家主席習近平在台灣議題的發言中帶有挑釁，近年中國軍機和軍艦在也頻繁接近台灣，使得緊張情勢升高，雖然台灣主張在南海和平永續發展，但除了美國以外，在國際上獲得支持卻不多，艾畢雍詢問如何2位負責人看待這種局勢？

共和前進的恩麥（Jean Francois Mbaye）則提出疑問，如果發生對台灣而言最糟的狀況，區域的勢力競爭局面會有怎樣的變化？

共和前進的巴赫比耶（Frederic Barbier）則認為法國對台灣議題不應置之不理，也不應任憑一個經濟強權覺得自己比其他人擁有更多權利。巴赫比耶表示，在當今中國經濟強勢影響下的全球關係中，法國應製造一種平衡，並與更多國家合作，在經濟關係上維持份量。

共和黨的特拉斯圖-伊斯納（Laurence Trastour-Isnart）對報告中有關法國應與南海相關國家加強戰略合作的建議，並協助提升這些國家面對中國時的自主能力表示同意，她進一步提問，法國是否應考慮與台灣發展戰略夥伴關係，讓台灣更能應對中國威脅？

負責這份報告的共和黨（LR）的議員、國民議會外交事務委員會南海戰略議題諮詢小組主席的黑澤（Jean-Luc Reitzer）在回應提問時表示，這份報告沒有反中的意思，也不是為了譴責中國，而是要提醒強權不能為所欲為，也應遵守國際規範。黑澤表示，談南海議題避不開台灣，因此不能不邀請吳志中出席聽證會。黑澤也指出，台灣在主張南海主權時，強調環保和人道救援，與中國在想法和做法上迥異。

黑澤表示，台灣議題極為敏感，習近平1月才重申對台不放棄動武，威脅一直存在，黑澤表示，任何事情都有可能發生，而沒人希望發生衝突，因此對台議題必須非常謹慎處理。

黑澤表示，法國是第一個與中國建交的西方國家，因此中國對法國的要求較多，其他歐洲國家的部長級官員可以出訪台灣，但法國卻已經很久沒有官方代表出訪台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/