美國務院副助卿今晚與蔡英文同台 中國提前跳腳喊「反對」

2019-04-10 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）訪台，今（10）晚在「2019謝年飯」活動致詞；稍早，米德偉都還沒上台致詞，中國外交部發言人陸慷就表示抗議，要求美方不得採取這樣的錯誤做法。

中國外交部發言人陸慷今天稍早在例行記者會上表示，中方一向反對美台之間開展任何官方交往，認為米德偉訪台，並計畫發表講話，嚴重違反美方作出的一個中國承諾和根據中美三個聯合公報承擔的義務，要求美方不得採取這樣的錯誤做法。

米德偉今晚如預期出席台北市美國商會（AmCham Taipei）的「2019年謝年飯」，致詞表示台灣是美國「印太戰略」的重要一環，對於涉及國家主權的國際組織，美國將支持台灣「有意義的參與（meanful participation）」，並建議台灣在5G發展上可和美國貿易夥伴合作，以確保未來資訊安全。

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