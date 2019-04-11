美國司法部長：刪減版「通俄門」調查報告一週內公布

2019-04-11 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕耗時2年多的「通俄門」調查沒找到川普競選陣營與俄國勾結的證據，美國司法部長巴爾（Bill Barr）以妨礙司法證據不足不起訴，並在短短2天內提出4頁報告摘要信函，引起質疑，遭民主黨議員要求提供完整調查報告；巴爾9日表示，摘要信函並未受外力影響，並拒絕公開完整報告，但承諾一週內會提供國會刪減版報告。

在美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提交調查報告後，巴爾昨（9）首次到國會作證。他表示，讓美國民眾了解報告結果非常重要，會基於自身判斷力，盡可能把報告內容公開，但現階段不打算把完整未刪報告交給眾議院司法委員會。

巴爾說，目前正剃除報告中的敏感訊息，如大陪審團證詞、情報訊息、調查中的訊息，以及未遭起訴的周邊對象等，承諾一週內會把這份「刪減版」報告交出來。

民主黨籍、紐約眾院撥款委員會主席羅威（Nita Lowey）表示，穆勒報告內容很多且藏有許多細節，質疑巴爾當初如何在48小時內交出4頁概要，是否預先決定摘要內容，並挑選對川普有利的結論做摘要。

巴爾回應，司法部花了整個週末閱讀報告，且穆勒團隊在司法部監督下和他早有互動，因此司法部大致知道穆勒報告的方向。

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