香港佔中九子定罪 律師唯一請求：莫判牧師朱耀明入獄

2019-04-09 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港佔領中環九子案，法院宣判9位被告全部罪名成立。今（9）日代表戴耀廷、陳建民和朱耀明的資深大律師（Senior Counsel）麥高義表示，3人皆願意為信念付出代價，但戴耀廷和陳健民的唯一請求是不要判健康狀況堪慮的朱耀明入獄。

綜合外媒報導，香港佔中九子案，法院今（9）日宣判9名被告所有罪名成立。代表戴耀廷、陳建民和朱耀明3人的資深大律師（Senior Counsel）麥高義下午表示，3名被告都願意為信念付出代價。

其中戴耀廷、陳建民向律師指示，不用考慮他們的個人背景，不需要向法庭呈遞求情信，這個案件的著重點並不在於佔領行動對他們個人造成什麼影響，但是唯一請求法庭不要判身體有恙的朱耀明入獄。

麥高義在陳詞時表示，3人發動「佔領中環」是對公共利益的考量，是出於對香港無私的愛而發起的利他行動。3人皆願意為自己的信念付出代價，唯考量到朱耀明的身體健康狀況，請求法庭不要判其即時入獄。

大律師麥高義向法庭提及社會各界為牧師朱耀明所寫的大量求情信，內容強調朱耀明數十年來為社會所做貢獻，如何幫助毒癮者、愛滋病患及其他病人重獲新生。又提到朱牧師近年身體欠佳，並呈上醫療報告，證明其每天都要服5種藥並長期接受治療。

律師提出的主要論點表示，這3位「佔領中環」的發起人，無力控制整體運動及學生走向，也不停地在運動中呼籲參與者保持和平理性，當初也希望學生可以持續與政府對話，但遭到反對，沒有人能預知佔中行動會持續發酵擴大。朱耀明對佔中行動的參與相較於其他人也比較少，希望法庭從寬量刑。

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