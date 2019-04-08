香港逃犯條例止不住 傳外媒欲將亞太總部遷往台灣

2019-04-08 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕針對港府欲將嫌疑犯移送中國審判的《逃犯條例》修訂草案進入立法會三讀，昨（7）日香港記者協會等舉辦論壇，資深前線記者胡力漢亦表示，香港的「安全屋」（Safe house）效應消失，估計國際媒體會將亞太決策總部搬往安全的地方，例如台灣。

據《法國國際廣播電台》報導，香港記者協會及獨立評論人協會昨日舉辦「修訂逃犯條例 記者頭上的利刃」論壇，抗議修法並分析香港的言論自由將受到削弱。

資深前線記者胡力漢在論壇上指出，當記者採訪中國敏感議題，遭公安阻撓或調查主事者時，常會以身處香港的上司為防線，日後一旦通過修訂，香港的「安全屋」效應即消失，影響專業新聞判斷，像在記者、媒體頭上懸著一把利刃。

胡力漢表示，媒體可能會縮減中國的採訪規模，或是略過敏感新聞，而國際媒體更會將亞太決策總部撤出香港，轉移到安全處。

現任職外媒的胡力漢雖沒有透露確切名單，但據《法廣》報導，自香港外國記者會前副主席馬凱（Victor Mallet）工作簽證遭拒後，外媒已經逐步開始審視香港總部的遷移計畫，美國《CNN》等媒體更加速因美中貿易戰而起的緊急部屬計畫，考慮將香港總部和決策層遷往台灣。

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