猴硐紅到CNN！外媒點出貓村最大問題在於...

2019-04-08 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳區猴硐有不少貓咪，是不少愛貓人士心目中必去的景點，連美國有線電視新聞網（CNN）也趕來報導，不過同時也點出了貓村的問題所在。

據《CNN》報導，在猴硐，貓咪就是主角，當地不僅有一個貓造形的橋，走道一側還擺著飼料碗，街道標誌充斥著貓貓圖案，村裡還有貓咪主題咖啡館。當然最重要的，是到處都可以看到喵喵走來走去。

事實上，猴硐原先是台灣最大的採煤場，村落一度有6000多名居民和工人，當時也算是個繁榮小鎮，不過礦坑從1990年廢棄後，多數年輕村民為了生計只好出外打拚，導致現在猴硐只有100多人居住而已。

然而，在部落客開始撰寫猴硐流浪貓的故事並PO出照片後，這個幾乎被遺忘的村落成為貓奴的聖地，村民們也藉著觀光獲得了收入。猴硐除了貓咪主題商店與咖啡館外，當地行政單位還抓住機會，藉由貓貓的人氣凸顯出猴硐悠久的歷史。

目前猴硐每年吸引約100萬遊客前來賞貓，但問題也隨之而來，許多飼主不想養貓了就會跑來猴硐丟棄。新北市政府動物保護防疫處在最近一次的統計中，發現猴硐現在有286隻貓咪，比兩年前多了50隻。

此外，遊客不斷拍打貓咪和肆意餵食，不少人都擔心喵喵的健康會出問題，因此新北市動保處已和當地居民與志願者合作，為貓兒接種疫苗並定期檢查。猴硐周圍也建立起了建議遊客如何和貓咪相處的標誌，上面更有警語呼籲飼主別棄養貓貓。

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