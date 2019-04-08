嘲笑亞洲人用筷子？ 漢堡王新廣告「長筷吃漢堡」被轟歧視

2019-04-08 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖速食店漢堡王「Burger King」近日發出一則顧客使用笨拙地用長筷吃著漢堡的滑稽廣告，沒想到引起網友罵聲連連，痛批該廣告歧視意味濃厚、嘲笑亞洲人使用筷子。

綜合外媒報導，漢堡王近期推出新品雞肉漢堡，口味則是搭配越南甜辣醬，在紐西蘭的官方社群中PO出一則廣告，影片內容讓多名顧客使用長筷吃漢堡，呈現出笨拙、滑稽的模樣，一名韓裔紐西蘭籍網友瑪麗亞（Maria Mo）相當不滿，將廣告轉推到推特上，寫道「這就是漢堡王的新廣告，『越南』漢堡，用筷子吃很滑稽對吧」。

瑪麗亞更在下方留言「這就是亞洲人怎麼吃東西的」，她表示非常厭惡主族歧視、嘲笑不同文化的人，更標記了始終對此保持沉默的漢堡王，更問道：「你們的道歉在哪？」

該則廣告在網路被瘋傳，光瑪麗亞的推特影片就有高達212萬人次觀看，許多網友對此影片感到憤怒，支持瑪麗亞的想法，網友表示「這不好笑」、「可以用『正常』筷子吃，為什麼一定要用長筷？」「這做法無非是在嘲笑」、「我無法相信這無知的廣告2019年還看得到」；但也有網友出面緩頰，表示他並沒有覺得被冒犯到，而且這只是一則廣告。

據了解，使用筷子這件事，已經不是第一次遭外國廣告種族歧視，去年11月，一家時裝設計公司「Dolce＆Gabbana」在廣告中要求模特兒用筷子吃披薩及義大利麵惹議，引起亞洲網友憤怒等。

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc ???????????????????????? pic.twitter.com/zVD8CN04Wc — 마리아. Maria. （@mariahmocarey） 2019年4月4日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/