嘲笑亞洲人用筷子？ 漢堡王新廣告「長筷吃漢堡」被轟歧視

2019-04-08 11:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名連鎖速食店漢堡王「Burger King」近日發出一則顧客使用笨拙地用長筷吃著漢堡的滑稽廣告,沒想到引起網友罵聲連連,痛批該廣告歧視意味濃厚、嘲笑亞洲人使用筷子。

綜合外媒報導,漢堡王近期推出新品雞肉漢堡,口味則是搭配越南甜辣醬,在紐西蘭的官方社群中PO出一則廣告,影片內容讓多名顧客使用長筷吃漢堡,呈現出笨拙、滑稽的模樣,一名韓裔紐西蘭籍網友瑪麗亞(Maria Mo)相當不滿,將廣告轉推到推特上,寫道「這就是漢堡王的新廣告,『越南』漢堡,用筷子吃很滑稽對吧」。

瑪麗亞更在下方留言「這就是亞洲人怎麼吃東西的」,她表示非常厭惡主族歧視、嘲笑不同文化的人,更標記了始終對此保持沉默的漢堡王,更問道:「你們的道歉在哪?」

該則廣告在網路被瘋傳,光瑪麗亞的推特影片就有高達212萬人次觀看,許多網友對此影片感到憤怒,支持瑪麗亞的想法,網友表示「這不好笑」、「可以用『正常』筷子吃,為什麼一定要用長筷?」「這做法無非是在嘲笑」、「我無法相信這無知的廣告2019年還看得到」;但也有網友出面緩頰,表示他並沒有覺得被冒犯到,而且這只是一則廣告。

據了解,使用筷子這件事,已經不是第一次遭外國廣告種族歧視,去年11月,一家時裝設計公司「Dolce&Gabbana」在廣告中要求模特兒用筷子吃披薩及義大利麵惹議,引起亞洲網友憤怒等。

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc ???????????????????????? pic.twitter.com/zVD8CN04Wc