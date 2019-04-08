川普欲提名聯準會理事人選 白宮經濟顧問力挺

2019-04-08 01:54

〔中央社〕白宮經濟顧問柯德洛今天接受媒體訪問，為美國總統川普打算提名兩位政治盟友出任聯邦準備理事會（Fed）理事的決定做辯護，並駁斥外界批評川普把聯準會政治化的說法。

國家經濟會議（NEC）主席柯德洛（Larry Kudlow）在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示：「川普總統完全有權以不同的觀點把人選納入聯準會。」

川普近日透露，他打算提名前共和黨總統參選人凱恩（Herman Cain）和保守派評論員摩爾（Stephen Moore）出任聯準會理事，兩人都是川普的政治盟友，媒體報導凱恩不主張升息，摩爾則支持降息。

法新社報導，傳統上聯準會不受政治影響，但川普已經施壓聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），要求降息、寬鬆貨幣政策以振興美國經濟。

柯德洛指出：「你不必因為美國經濟正在成長，就急著收緊政策和升息，這是川普總統的重點。」

他還說，政府擔心「聯準會沒有考量到全球經濟疲弱，市場出現一些金融緊縮狀況，還有一個關鍵點，並沒有通貨膨脹」。

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