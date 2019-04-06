市價近9億元！德國連鎖超市香蕉箱查獲大批古柯鹼

2019-04-06 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方日前在知名連鎖超市「ALDI」位於該國北部的物流中心與6間分店的香蕉儲箱中，相繼查獲大批毒品古柯鹼，換算市價將近新台幣9億元。

根據美國《CNN》報導，德國警方本週三（3日）在該國北部大城羅斯托克（Rostock）的ALDI超市物流中心與6間分店的香蕉箱中，查獲大批古柯鹼與香蕉同放。據警方透露，實際重量尚未完成清點，目前已知高達數百公斤，預估市價超過2500萬歐元（約新台幣8.6億元）。

當地檢警現已將證物收存清點，並進一步向上追蹤，企圖找出這批毒品的源頭與預定下家。「ALDI」超市方面則表示該公司營運與商譽已受此事件影響，不過由於現仍配合檢警調查，無法提供進一步的訊息。

這並非德國「ALDI」連鎖超市首次發生類似事件，2015年5月柏林警方在該超市數間分店的香蕉箱中，查獲總量高達386公斤的古柯鹼，估算市價約新台幣5.2億元，成為柏林史上最大宗的超市香蕉藏毒案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/