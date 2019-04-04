維族人逃亡德國卻被誤遣返中國 今滿一年仍音訊全無

2019-04-04 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國全面迫害新疆人權，數百萬維族人遭關入再教育營，並被施以酷刑，甚至處死。去年有一名維族人士歷經千辛萬苦逃到德國，沒想到卻在政治庇護審理期間，因德國政府犯下的離譜錯誤，而被遣返回中國，德媒今天整理事件後續，指該名遭遣返的維族人士，至今仍音訊全無。

《德國之聲》報導指出，去年4月3日，一名時年22歲的維吾爾族男子被德國巴伐利亞邦政府遣返回中國，當時正值他第2次政治避難申請審批期間，連聽證會都還未舉行，沒想到就這樣被送回去，果不其然，這名維族男子回到中國後就此音訊全無。

事發後，面對國際輿論批評聲浪，德國聯邦移民難民署與慕尼黑外國人管理局互踢皮球，總理梅克爾（Angela Merkel）則在去年5月訪中期間提及此事，德國政府亦數次透過外交管道向中方施壓，然中國當局至今均未針對此事發表回應。

德國外交部去年12月證實，該維吾爾人被遣返後即遭到中國當局拘押，據悉，這名維族人遭控從事分裂活動，現面臨長年徒刑，諷刺的是，他被中國當局問罪的其中一項重要證據，就是在德國參加流亡維吾爾人的抗議活動，沒想到本應受保障的人權，最終卻被這塊自由之土親手送回煉獄而葬送。

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