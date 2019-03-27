德國親中團體遊說政府：不應以意識形態拒一帶一路

2019-03-27 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕在義大利與中國簽下「一帶一路」諒解備忘錄後，引起歐洲各界的關注，德國內部也針對中國的「一帶一路」究竟是「利多」還是「毒藥」而展開討論，不過德國政府對此議題的態度尤其曖昧；有德國媒體認為，政壇的態度與親中遊說組織「一帶一路倡議德國聯邦協會」（BVDSI）有極大的關係。

根據《德國之聲》報導，雖然德國主流媒體大多對中國「一帶一路」有所疑慮，不過德國政界仍有不少人對此抱持期待，甚至聯邦政府的態度也相當曖昧；德國執政聯盟之一的聯盟黨（Unionsparteien，基民盟與基社盟的聯合政黨）國會黨團的外交事務發言人尤爾根·哈爾特（Jürgen Hardt）指出，德國一開始就對「有望建構歐亞大陸共同經濟圈」的中國一帶一路抱有濃厚興趣，德國外交部也認為「中國一帶一路及時供應了全球的基礎設施需求」。

相較德國執政黨大多數政治人物僅提出些許擔憂，德國政界的批評聲浪大多是來自在野的綠黨、德國自民黨；德國發行量最大的報紙《圖片報》指出，德國政界之所以立場如此曖昧，絕大原因與親中的遊說團體「一帶一路倡議德國聯邦協會」（BVDSI）有關。

BVDSI發言人馮·海爾多夫（Hans von Helldorff）曾在一場演講中表示，BVDSI是個致力於「以合作取代對立」的倡議團體，德國現今以「西方的片面價值觀」為導向的政策沒有好處，認為德國應放棄對中國等威權國家施行「以價值觀作為主導的外交政策」，如果拿這些國家的民主、人權問題為由而拒絕合作，「將阻礙德國的經濟發展」；3月18日他更在一個新聞節目上，「代表德國中小企業」呼籲外交部長、經濟部長「不要阻礙一帶一路」，否則德國將被這股經濟潮流拒於門外。

《圖片報》指出，過去1年多來，BVDSI一直致力於遊說德國的政治人物不用擔心中國的經濟擴張政策、不要批評中國的人權問題，懷疑BVDSI幕後有中國挹注資金與撐腰；雖然馮·海爾多夫強調，BVDSI的資金的來源是全部會員繳納的會費、捐款、活動收費等，「絕沒有來自外國勢力的資金挹注」，但報導認為，「該協會的獨立性仍然存疑」

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