謊稱8年前失蹤男孩 前科男說謊被DNA抓包

2019-04-05 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕2011年美國男童失蹤懸案再度被掀起傷疤，1名自稱是當年失蹤男孩提莫西的男子在本周三（3日）出現，但DNA驗查結果證實他並不是提莫西，而是有多項有前科的23歲俄亥俄州男子李尼。

綜合外電報導，提莫西（Timmothy Pitzen）在2011年6歲時失蹤。他的母親在帶他離開一所伊利諾州羅克福（Rockford）小學後，帶他去遊動物園及水上樂園，3天後在一間汽車旅館內自殺，留下字條說：「提莫西正與疼愛他又肯照顧他的人在一起，他很安全，但你們永遠找不到他。」種種懸疑的文字震驚當時美國。當時警方搜索提莫西母親車內，發現汽車座椅和蜘蛛人背包都不知去向，懷疑是母親把提莫西託給朋友。但悲痛的家人與警方也未能確定他是否活著。

8年過去了，肯塔基州紐波特（Newport）一名自稱是當時失蹤男孩提莫西的男子在街頭遊蕩，他表示8年前被兩名強健的白人開著福特（車牌）的車子「俘虜」7年，脫困後從俄亥俄（Bryan Michael Rini）進入肯塔基州（Kentucky）。自稱提莫西的男子說自己已經14歲了，還很傷心的說自己多年來違背自己的意願，現在只想回家。

但周四（4日）發布的DNA檢驗結果證實這名男子是在說謊，他是有多項有前科的23歲俄亥俄州男子李尼（Bryan Michael Rini），3月7日才從俄亥俄州出獄，先前還因竊盜罪及破壞他人財產罪入獄服刑。提莫西的阿姨卡拉雅各布斯（Kara Jacobs）說:「這個家庭毀滅，但當時那天就像重生一般，現在提莫西的父親又再次被摧毁。」

FBI代理人蒂莫西梁（Timothy Beam）在推特發文:「我們會繼續調查那人的真實身分。執法部門不會忘記提莫西，我們希望他有天能和家人團聚。不幸的是，那天不是今天。」

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