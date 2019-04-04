南韓江原道晚間突發山林大火 已知1死11傷

2019-04-04 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原道東北方邊境城市今（4）日晚間發生山林大火，火勢因風助長迅速延燒，已有許多建築物和房屋受損，目前已知有1人死亡、11人受傷。

《韓聯社》報導，根據江原道消防部門的說法，當地時間晚上7時17分（台灣時間晚上6時17分）左右，高城郡（Goseong）一條馬路邊發生火災，火勢隨後蔓延到附近的一座山，迫使附近民眾從建築物撤離。

受到強風影響，大火迅速蔓延到整個地區，附近的束草市（Sokcho）也受到影響。報導稱，火勢蔓延速度極快，僅1小時內就延伸5公里。目前已知有1人死亡、11人受傷。南韓山林廳則稱有5人死亡。

有消息稱，有一些建築物和房屋遭火勢波及受損，但現場混亂局面讓當局難以追蹤災情和傷亡情況。有消息人士稱，大約有30人被困在高城郡一輛公車上。有人聲稱在束草市一個湖泊聽到爆炸聲。

南韓消防廳已發出最高警報，這是針對影響整個國家的事故而發布，反映這次情況的嚴重性，當局已下令要求首爾、京畿道和忠清北道向首都東北方約160公里的高城郡派出消防車協助救火。

另外，江原道麟蹄郡（Inje）山區下午也發生大火，截至晚間7時（台灣時間晚間6時），消防部門表示只撲滅了其中10%面積的火勢，強風讓打火工作更加困難。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/