滴滴呼籲「女乘客不要性騷男司機」 網友傻眼

2019-04-04 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大叫車平台「滴滴出行」的旗下順風車服務，去年被爆出數起駕駛性侵殺害乘客命案後，引爆輿論怒火。一名網友近期發現，滴滴出行在叫車應用App上，竟發表請女乘客不要性騷擾男乘客的規定，引起網友怒斥「厚臉皮」。

規定中，呼籲乘客禁止性騷擾司機，否則一經核實即處重罰。然而，示意圖卻一律以女乘客騷擾男司機當作舉例，讓女乘客說出如「靚仔，看過這個麼」、「師傅，來點刺激的啊」等對話內容。

對此，原PO於3日在微博附圖貼文，表示：「我不知道為什麼在出了這麼多次人命後，為什麼滴滴居然還敢厚著臉皮來教訓女乘客不要騷擾男司機，那麼多男司機跟蹤騷擾的案例你不提？」

此文一出，引起大量網友批評與轉發，「死豬不怕開水燙，一心要畜牲當到底了是嗎」、「滴滴這能不能把司機和乘客上報的性騷擾數據公布下，尤其是性別比。而且還有男乘客姦殺女司機的」；另外，也有人認為：「其實一般來說，這樣的表現方式是為了說明女性騷擾男性也是不行的。不過由滴滴這樣說就有點太傻了。」

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